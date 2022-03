Oettingen

18:00 Uhr

Debatte über autofreien Marktplatz in Oettingen schlägt hohe Wellen

An neun Freitagnachmittagen soll der Marktplatz in Oettingen autofrei sein. Der Vorschlag aus dem Kulturausschuss wird in der Stadt hitzig diskutiert.

Plus Im Kulturausschuss wird die Idee von autofreien Freitagnachmittagen am Oettinger Marktplatz vorgestellt. Händler wenden sich empört an die Werbegemeinschaft.

Von Verena Mörzl

Die Straßenmusik in Oettingen ist 2021 gut bei den Oettingerinnen und Oettingern angekommen. Deshalb schlug die Innenstadtmanagerin Christine Stark vor, für die bevorstehenden neun Termine zwischen dem 4. Juni und 29. September die Straße vor dem Marktplatz zu sperren. Damit soll verhindert werden, dass es zu Lärm durch Autos kommt, das hatten Besucher und Musiker vergangenes Jahrs beanstandet, wie kürzlich im Kultur- und Veranstaltungsausschuss bekannt wurde. Dort wurde die Idee einstimmig beschlossen und als Chance gesehen, den autofreien Bereich zu testen. Dagegen regt sich heftiger Widerstand. Die Werbegemeinschaft richtete sich bereits in einem offenen Brief an Bürgermeister Thomas Heydecker. Sie beklagt, nicht in die Beratungen mit einbezogen worden zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen