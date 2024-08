Heizhaus oder Campingplatz?: Stadtrat diskutiert über geplantes Nahwärme-Projekt

Heftig diskutiert hat der Oettinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über den Antrag der Nahwärme Oettingen Nord (NoeN) auf Nutzungsüberlassung eines Grundstücks an der Wörnitz. Auf einem Teil des Anwesens Schießwasen 16 soll ein Heizhaus entstehen, wo mithilfe einer Wärmepumpe Wärme erzeugt werden soll. Ergänzt werden soll diese durch eine Hackschnitzelanlage für besonders kalte Tage. Ursprünglich gab es Pläne, an dieser Stelle touristische Angebote auszubauen.

