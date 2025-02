Defibrilator am Gemeindehaus in Niederhofen

Der Gemeinde Niederhofen freut sich bekannt zu geben, dass seit Sommer 2024 für die Bevölkerung ein Defibrillator am Gemeindehaus zur Verfügung steht. Dieses lebensrettende Gerät ist für alle Bürger gut erreichbar und jederzeit frei zugänglich. Der Defibrillator befindet sich links neben dem Eingang zum Gemeindehaus. Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen und kann alle Altersgruppen treffen. Nur wenige Minuten können über Leben oder Tod entscheiden. Mit Hilfe eines schnell zur Verfügung stehenden Defibrillators und der sofort durchgeführten Herz-Lungen-Wiederbelebung wird die Überlebenschance des Patienten entscheidend verbessert. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Bürger hat für uns oberste Priorität. Mit der Bereitstellung dieses Defibrillators möchten die Freiwillige Feuerwehr einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Notfallversorgung in unserer Gemeinde leisten“, erklärt erster Kommandant Franz Helmle. Zur genauen Verwendung wurde zusammen mit dem BRK unter Leitung von Fritz Ackermann eine Schulung im Gemeindehaus unter Teilnahme vieler Bürger abgehalten, an dem Termin bestand die Möglichkeit für Jung und Alt sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Mit großzügiger Unterstützung von privaten Sponsoren und lokalen Firmen konnte der Defibrillator angeschafft werden. Auf dem Bild der Sponsoren fehlen: Uwe Fleischer, Erwin Taglieber, Pia Kollmar.

