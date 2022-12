Glätteunfälle im Ries, unter anderem drei Verletzte bei Oettingen

Gleich mehrere Unfälle ereignen sich am Mittwochnachmittag bei Oettingen und Deiningen. Bei einem Unfall werden drei Personen verletzt.

Mehrmals sind am Mittwochnachmittag im Ries Fahrzeuge miteinander kollidiert. Ein Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2214 zwischen Oettingen und Megesheim auf Höhe Hainsfarth. Zwei Autos stießen frontal miteinander zusammen, drei Personen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zudem teilte die Polizei mit, dass auf der B466 an der Landkreisgrenze zwischen Oettingen und Westheim zwei Lkw miteinander kollidierten. Einer der beiden Lkw führte einen unbeladenen Anhänger mit sich, der aufgrund der Glätte ausscherte und in den Gegenverkehr geriet, wo er in einen anderen Lkw rutschte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Lkw kollidieren bei Oettingen, u mgefahrene Schilder an der B466

An der gleichen Stelle kam zuvor bereits ein bislang unbekannter Fahrer von der Straße ab und fuhr ein Bezirksschild des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen um. Der Verursacher entfernte sich aber vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf der B466 wurde außerdem auf Höhe Munningen ein Schild angefahren, in diesem Fall ist der Verursacher der Polizei allerdings bekannt. Des Weiteren kamen bei Deiningen noch zwei weitere Fahrzeuge glättebedingt von der Straße ab. An beiden Autos entstanden höhere Sachschäden, die Fahrer blieben unverletzt. (jltr/ddur)

Weitere Infos folgen.

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben