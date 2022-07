Oettingen

vor 53 Min.

Der Kostenpuffer am Oettinger AEG ist bereits aufgebraucht

Plus Der Neubau des Schulgebäudes wird deutlich teurer als die geschätzten 15,8 Millionen Euro. Landrat Stefan Rößle befürchtet, dass die Kosten davonlaufen könnten.

Von Bernd Schied

Die Überraschung hielt sich für alle Teilnehmer in Grenzen, als der Leiter des Hochbauamts am Landratsamt Donau-Ries, Joachim Aurnhammer, am Mittwoch im Kreisbauausschuss eine deutliche Kostensteigerung für den Neubau eines Schulgebäudes auf dem Gelände des Albrecht-Ernst-Gymnasiums (AEG) in Oettingen prognostizierte. Nach „derzeitigem Stand“ werde dieser statt der geschätzten 15,8 Millionen Euro rund 16,8 Millionen Euro kosten. Als Grund nannte er die enorm gestiegenen Preise im Zusammenhang mit den Stahl- und Betonarbeiten. Aurnhammer machte jedoch kein Hehl daraus, dass selbst diese Zahl am Ende wohl nicht stimmen werde, weil realistischerweise auch bei den anderen Gewerken die Kosten nach oben schnellen würden. Der Kostenpuffer sei bereits jetzt aufgebraucht.

