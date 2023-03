Der Norden Oettingens soll mit Nahwärme versorgt werden

Für das Nahwärmenetzwerk soll eine Genossenschaft gegründet werden. Interessierte können sich den 20. März vormerken.

Irgendwann sehen sich Hauseigentümer mit der Frage konfrontiert, wann sie ihre Heizung austauschen oder erneuern und vor allem mit welcher Technologie. Im Norden Oettingens ist vor diesem Hintergrund eine Arbeitsgruppe entstanden, die das Vorhaben gemeinsam angehen will und dafür ein Nahwärmekonzept erarbeitet. Seit den Gesprächen über einen Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der beinhaltet, dass Öl- und Gasheizungen verboten werden könnten, gewinnt die Frage nach der Wärmeversorgung noch mehr an Brisanz.

Einer der Treiber des Nahwärmenetzwerks ist der frühere Stadtbaumeister Klaus Obermeyer. Er wohnt ebenfalls in der Nordstadt. Seit der jüngsten Infoveranstaltung im Dezember, bei der sich rund 100 Personen für eine Nahwärmeversorgung interessiert hätten, habe sich viel entwickelt. Rund zwei Drittel der dortigen Haushalte signalisierten, dass sie sich vorstellen könnten, an ein Nahwärmenetz angeschlossen zu werden.

Nahwärmenetz in Oettingen: Gründung einer Genossenschaft geplant

In Oettingen existiert bereits ein solches, doch wie Obermeyer schildert, seien die Kapazitäten ausgereizt. Das dazugehörige Blockheizkraftwerk wird vom Oettinger Max Diez betrieben. Er steht mit seinem Kollegen Michael Völklein, mit dem Diez auch die M&M Wärmetechnik betreibt, als Ansprechpartner für das Projekt zur Verfügung. Bei der Veranstaltung im Dezember schilderten die Männer, was ein Nahwärmenetz umfasst und dass es sinnvoll wäre, genossenschaftlich tätig zu werden. Schließlich erklärten sich rund zehn Personen bereit, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Sie trägt den Namen "Nahwärme Oettingen Nord", kurz NOEN.

Nach Weihnachten ermittelte Dietz zudem, dass das Projekt auch wirtschaftlich sei, erklärt Obermeyer weiter. Eine Umfrage habe schließlich ergeben, dass 310 Häuser angeschlossen werden könnten. 120 Haushalte hätten sofort zugesagt, 80 hätten weiterhin Interesse und überlegten noch, 68 könnten sich einen Anschluss nicht vorstellen und von 40 Haushalten gab es keine Rückmeldung.

Eine erste Berechnung erfolgte auf Basis von Hackschnitzeln. Obermeyer zufolge soll das aber nicht bedeuten, dass diese Art der Energieerzeugung eingesetzt werden soll. Mit den dazugehörigen Preisen könne man aktuell jedoch gut kalkulieren. Bestenfalls werde das Heizwerk, für das noch kein Standort bekannt ist, so gebaut, dass neue Technologien künftig einfach mit vorhandenen ausgetauscht werden können.

Infoabend zum Nahwärmenetz in Oettingen am 20. März

In der Zwischenzeit führte die Arbeitsgruppe zahlreiche Gespräche, unter anderem mit Genossenschaftsvertretern. Das Ergebnis soll Anliegern bei einem Infoabend am Montag, 20. März, um 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule vorgestellt werden. Als Referent wurde ein Fachberater für erneuerbare Energien vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingeladen.

Obermeyer sagt, dass noch einmal ein Formular verteilt werde, mit dem Interessierte vorzeichnen könnten. Auf Basis der Zahlen sollen dann noch einmal Berechnungen erfolgen. Bislang ist klar, dass rund acht Kilometer Leitungen verlegt werden müssen. Es gibt einen Bedarf von rund 4,9 Kilowatt pro Stunde im Jahr.