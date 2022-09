Oettingen

Der Parkplatz Saumarkt in Oettingen soll grüner werden

Der Saumarkt in Oettingen wird neu gestaltet. Im Wettbewerb haben die Landschaftsarchitekten Fischer Heumann mit ihrem Entwurf das Preisgericht überzeugt.

Plus Locker gepflanzte Bäume und ein Bereich mit Rasenfugen zum Hofgarten hin: Der Siegerentwurf für die Umgestaltung des Saumarkts ist multifunktional.

Von Verena Mörzl

Wer heute aus dem Oettinger Hofgarten in Richtung Saumarkt blickt, der sieht bislang nur wenig Grün. Selbst wenn dort nicht die riesige Baustelle der Krone dominieren würde, bietet der Parkplatz kaum Aufenthaltsqualität. Darauf war er bisher auch schlichtweg nicht ausgerichtet. Das soll sich ändern. Die Stadt hat einen Planungswettbewerb durchgeführt, dessen Sieger nun feststeht. Die Landschaftsarchitekten Fischer Heumann aus München zeigen in ihrem Entwurf nicht nur Holzbänke entlang der Stadtmauer und Bäume auf dem Areal, der Bereich zum Hofgarten hin soll auch mit Rasenfugen durchgrünt werden: Verweilen, treffen, warten oder ausruhen soll am Saumarkt künftig attraktiv sein.

