Der Steuermann verlässt sein Schiff!

Nach 47 Jahren, 5 Monaten und 21 Tagen beginnt für Siegfried Deffner – Leiter der Arbeitsvorbereitung des Oettinger Türenherstellers JELD-WEN – mit der Ruhephase seiner Altersteilzeit ein neuer Lebensabschnitt. Siggi Deffner startete seine Ausbildung am 1. September 1977 und leitete die AV seit dem 1. Februar 1990 und hat die Türenwelt in Oettingen maßgeblich geprägt und gestaltet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde an seinem letzten Arbeitstag bedankte sich der ganze Standort für seinen unermüdlichen Einsatz und übergab passende Erinnerungsgeschenke.

