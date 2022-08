Details über Lehminger Baugebiet sind beraten

Plus Im Oettinger Stadtteil Lehmingen sollen Bauplätze geschaffen werden. Der Stadtrat hat für das "Steigfeld Nord" nun einen Bebauungsplan aufgestellt.

Im Norden des Oettinger Stadtteils Lehmingen soll ein Baugebiet entstehen. In den diesjährigen Haushalt wurde bereits Geld eingestellt, um die Grundstücke zu erwerben. Nun wurden im Stadtrat auch erste Details bekannt.