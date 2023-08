Die erste Jakobi-Kirchweih mit Lasershow: So fällt das Fazit aus

Plus Die Lasershow bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen sorgt für geteilte Meinungen. Bürgermeister Thomas Heydecker schildert, wie es damit nun weitergeht.

Nicht alles war neu. Aber ein paar Änderungen gab es doch bei der diesjährigen Jakobi-Kirchweih in Oettingen. Eine Lasershow statt eines Feuerwerks, zudem war es die erste Veranstaltung ohne Kirchweihbürgermeister. Das Fazit von Bürgermeister Thomas Heydecker fällt positiv aus – auch wenn er bei der Lasershow in Teilen Verbesserungsbedarf sieht.

In nahezu alle Farben strahlten und flackerten die Laser über die Wörnitz, die verschiedensten geometrischen Formen leuchteten im Nachthimmel. Viel war bereits im Vorhinein über die Lasershow diskutiert worden, die im Stadtrat mit nur einer Stimme Unterschied beschlossen worden war. Es ging um Fragen des Natur- und Tierschutzes, auch vor dem Hintergrund, dass das Feuerwerk aufgrund der Trockenheit 2022 nicht stattfinden konnte.