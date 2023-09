Die Goldene Bürgermedaille geht an Annemarie Leigart

Plus Annemarie Leigart engagiert sich seit Jahrzehnten im sozialen Bereich. Die Stadt Oettingen würdigte mit ihrer Auszeichnung das Lebenswerk der früheren Stadträtin.

Sie ist seit Jahrzehnten eine Institution in Oettingen und hat sich durch ihr Engagement im sozialen Bereich bleibende Verdienste erworben. Dafür ist Annemarie Leigart am Sonntag die Goldene Bürgermedallie der Stadt im Rahmen eines Festaktes im Foyer des Rathauses verliehen worden. Neben zahlreichen Weggefährten, Mitgliedern des Stadtrates und dem Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle war auch ihre Familie bei der Feierstunde dabei.

Die Stadt Oettingen würdigte mit der Auszeichnung das Lebenswerk der früheren SPD-Stadträtin. Ihr vielfältiges Wirken suche seinesgleichen, sagte Bürgermeister Thomas Heydecker. Sowohl für die Stadt, als auch für die Katholische Kirche, in der sie mitunter hohe ehrenamtliche Funktionen bekleidet habe.