Die Kindertagesstätte St. Franziskus in Oettingen ist eingeweiht

Plus Die Schlüssel der Oettinger Kita sind symbolisch übergeben worden. Der Architekt betont, dass Bauzeit und -kosten einhalten wurden.

Mit einem Dankgottesdienst in der St. Sebastian Stadtpfarrkirche und einer symbolischen Schlüsselübergabe ist jetzt der neue Kindergarten in der Oettinger Lange-Mauer-Straße seiner Bestimmung übergeben worden. Auch wenn zu dieser kleinen Feier die neuen Nutzer, die Oettinger Kinder, aus Sicherheitsgründen nicht zugegen waren, gestaltete sich die Eröffnung durchaus launig und entspannt.