Die Krone in Oettingen hat nun ein Dach über dem Dach

Auf der Großbaustelle Krone in Oettingen zeigt sich einmal mehr, wie versucht wird, möglichst wenig Zeit zu verlieren. So ist eigens ein Schutzdach über dem normalen Dach errichtet worden, um den Fachleuten zu ermöglichen, reibungslos zu arbeiten. Auch die Plattform zwischen Rathaus und dem historischen Kronenbau soll diesen Zweck erfüllen.