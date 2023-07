Oettingen

Die neue Lasershow auf der Jakobi-Kirchweih begeistert viele Zuschauer

Plus Statt eines großen Feuerwerks gibt es 2023 erstmals eine Lasershow. Vom Ufer aus verfolgen die Menschen zu Hunderten das Lichterspektakel – und sie staunen.

In der Ferne zuckten am dunklen Himmel vereinzelt Blitze, doch über der Wörnitz in Oettingen zogen die letzten Wolken fort und die DLRG-Schwimmer mit Fackeln durch das Wasser. Die Gäste am Ufer kamen aus ihren Regenverstecken hervor, breiteten Decken wieder aus und klappten Stühle auf. Sie alle waren nicht nur gekommen, um den diesjährigen Bootskorso unter dem Motto "Wesen der Nacht" zu sehen. Vor allem erwarteten viele gespannt die neue Lasershow, die anstatt des großen Feuerwerks in diesem Jahr zum ersten Mal gezeigt und von einem Moderator als Lichterspektakel angekündigt wurde.

Als ein solches war es am Ende auch treffend beschrieben. Schon während des Bootskorsos war zu erahnen, wie eindrucksvoll es werden könnte. Denn passend zu den einzelnen Themenbooten leuchteten die Laser in einer riesigen Wasserfontäne in der Wörnitz. Sozusagen auf einer Leinwand aus Wasser wurden passende Motive präsentiert. Ein Gespenst zum Albträume-Boot der Landjugend, eine Mumie zum Boot der Trachtenjugend und ein Werwolf zum Thema Geralt von Riva, dem Protagonisten der gleichnamigen Hexer-Romane, um nur einen Auszug zu nennen.

