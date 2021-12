Die Rettung der Krone: 360-Grad-Tour durch das verlassene Hotel

In Oettingen soll ein alter Hotel-Komplex in einem Multi-Millionen-Euro-Projekt saniert werden. Reisen Sie im Multimedia-Beitrag noch einmal durch die Gebäude.

Die Eröffnungspläne für das Jahr 2024 stehen: Doch ob die Krone dann nach einer Multi-Millionen-Euro-Sanierung als Hotel noch auf den einfachen Namen Krone hören wird, ist fraglich. Was jedoch feststeht: Schon in Kürze stehen von dem Gesamtkomplex neben dem Oettinger Rathaus nur noch Fachwerkhaus und Kronensaal. Das große Bettenhaus und der Müllerstadel hinter dem Rathaus werden abgerissen. Zeit für eine Reise durch die Gebäude.