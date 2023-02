Oettingen

vor 2 Min.

Die Saison im Oettinger Freibad beginnt künftig erst ab Mitte Mai

Plus Stadträte beraten in Oettingen, in welchen Konstellationen die Familienkarte im Wörnitzfreibad genutzt werden darf. Zudem werden die Öffnungszeiten angepasst.

Von Verena Mörzl

Das Ries steckt mitten im Winter. Und selbst wenn die Sonne scheint: Eine Abkühlung oder ein Sonnenbad im und am Oettinger Flussfreibad auf der Wörnitzinsel ist nur schwer vorstellbar. Dennoch haben sich die Verwaltung und der Finanzausschuss im Oettinger Stadtrat in den zurückliegenden Wochen Gedanken über die diesjährige Freibadsaison gemacht. In der jüngsten Sitzung wurden einige der Ergebnisse vorgestellt, über die schon bald der Stadtrat entscheiden soll. Dazu gehören der Zeitpunkt für den Start in die Badesaison, die Öffnungszeiten, die Familienkarte und die Nutzung der Spinde.

