vor 47 Min.

Die Störche kommen zurück in Schwabens Storchen-Hauptstadt Oettingen

Rund 30 Störche waren am frühen Montagnachmittag auf einem Feld am Ortsausgang von Oettingen Richtung Nördlingen auf der Suche nach Futter.

Plus Nur ein Ort hatte 2021 mehr Storchennester als Oettingen. Die Stadt bereitet sich heuer gezielt auf die Neuankömmlinge vor. Auch in Nördlingen tut sich was.

Von Verena Mörzl

Kaum tuckerte der Traktor weithin hörbar über das Feld, landeten auch schon die Störche. Mehr als 30 waren es am Montag am Ortsausgang Oettingens Richtung Nördlingen. Drei Landwirte standen zusammen und unterhielten sich. Einer von ihnen meinte, manchmal seien die Tiere sogar so nah beim Fahrer, man könne gar "die Hand zum Grüß Gott heraushalten". Es seien so viele, man hätte gar annehmen können, dass die Information über die Insekten, die im bearbeiteten Feld dann an der Oberfläche liegen, in der Zeitung gestanden wäre.

