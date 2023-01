Oettingen

18:10 Uhr

Die Zeitpuffer für die Sanierung der Krone schrumpfen

Plus Immer wieder müssen die Beteiligten wegen Komplikationen gemeinsam nach Lösungen suchen. Tiefe Temperaturen und lehmiger Boden bereiteten Schwierigkeiten.

Von Verena Mörzl

Dass eine Baustelle über die Wintermonate weiterlaufen kann, ist nicht selbstverständlich. Auf Oettingen bedeutendster Baustelle neben und hinter dem Rathaus wird weiter fleißig gearbeitet, um die Krone zu einem neuen Hotel umzubauen. Zwar fand über die Weihnachtsfeiertage zwei Wochen lang kein Baustellenbetrieb statt, doch die Arbeiten am Neubau kommen voran. "Es ist kalt, aber nicht zu kalt", sagte Bürgermeister Thomas Heydecker am Donnerstagabend dem Stadtrat. Besprochen wurden eine Auftragsvergabe und der aktuelle Sachstand. Auf eine Nachfrage von Stadtrat Bernhard Raab (SLO) verschob der Bürgermeister Details in den nichtöffentlichen Teil. Worum ging es?

