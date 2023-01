Oettingen

12:00 Uhr

Diese Forderungen stellt die Bevölkerung an die Stadt Oettingen

Plus Zunehmender Verkehr in Nittingen, neues Baugebiet in Lehmingen, die Betreibersuche für die Krone: Die Bürgerinnen und Bürgerinnen äußern 2022 diverse Anliegen.

Von Bernd Schied

Weil Bürgermeister Thomas Heydecker die Meinungen und Anregungen aus der Bürgerschaft in den Oettinger Stadtteilen wichtig sind, werden diese jeweils zum Jahresanfang in den politischen Gremien des Stadtrates behandelt. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses legte Stadtbaumeister Stefan Mayer eine lange Liste mit Vorschlägen aus den Bürgerversammlungen des vergangenen Jahres vor.

