Oettingen

18:10 Uhr

Diese neuen Geschäfte öffnen in der Oettinger Innenstadt

In der Schützenstraße hat Natalie Strobl ihr Tageslicht-Foto-Studio eröffnet, in dem sie ohne Blitz fotografiert. Zuvor standen die Räume leer.

Plus Zu den neuen Läden gehört ein Foto-Studio, eine Polsterei und ein arabischer Lebensmittelladen. Was die neue Innenstadtmanagerin Barbara Binder zuversichtlich stimmt.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

In der Oettinger Schützenstraße hat Natalie Strobl ein neues Foto-Studio eröffnet. Das Studio ist spezialisiert auf Familienfotografie. Strobl fotografiert "stolze Babybäuche, süße Neugeborene und liebevolle Familien“, wie sie sagt. Bei der authentischen Familienfotografie, die sie betreibt, spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Auf den Fotografien sollten nämlich nach Möglichkeit die Liebe und die Zuneigung der Familienmitglieder zueinander sichtbar werden. Um das zu erreichen, setzt Strobl auf ein Tageslicht-Studio, in dem sie nur mit hellem Tageslicht, also ohne Blitz, fotografiert. Das Studio ist in hellen Naturtönen gehalten. So kämen die Gefühle der Menschen besser zur Geltung, erklärt die Fotografin. Die Familienmitglieder stellen sich bei ihr nicht nebeneinander auf, schauen direkt in die Kamera und sagen "Spaghetti“ – diese veraltete Form der Familienfotografie habe mit ihrer Arbeit nichts zu tun. Auch Fotobücher und Leinwände können zu den Aufnahmen bestellt werden, Bewerbungs- oder Passbilder macht Strobl jedoch nicht.

Neue Fotografin startet in Oettingen durch

Neugeborene lichtet die Fotografin im Studio ab und für Fotos von Babybäuchen können die Kunden spezielle Schwangerschaftskleider für das Shooting ausleihen, in denen der Bauch gut in Szene gesetzt wird. Familienfotografien nimmt Strobl oft in der Natur auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen