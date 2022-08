Oettingen

vor 19 Min.

Diesel für 1,67 Euro in Oettingen: "Ein bisschen wie Weihnachten"

Plus Am Dienstagabend stauen sich Autos in Oettingen bis auf die Bundesstraße, weil der Preis für Kraftstoffe an der Tankstelle rund 50 Cent günstiger ist als gewöhnlich. Warum eigentlich?

Von Verena Mörzl

Der Andrang an der Oettinger Total-Tankstelle "Am Sauereck" gleicht einem Déjà-vu. Autos reihen sich hinter den Zapfsäulen ein, der Verkehr staut sich bis auf die Bundesstraße. Mancher Passant spricht sogar von einem "Verkehrs-Chaos". Der Blick auf die Zapfsäule verrät auch schon den Grund: Der Diesel wird mit 1,67 Euro angeschlagen, Super mit 1,46 Euro. Das hatten die Rieser doch dieses Jahr schon einmal gesehen? Richtig! Knapp ein halbes Jahr ist es her, als in Fremdingen Autofahrer sogar mit Fässern anrollten, weil der Preis mit 1,82 verhältnismäßig günstig war. Der Grund zur Freude: ein technischer Fehler. In Oettingen ist der Tankrabatt am Dienstag noch höher. Wie kam es dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen