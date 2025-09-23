Fahrzeug für 240.000 Euro: Ist das wirklich nötig?

Braucht die Stadt Oettingen für ihren Bauhof ein Multifunktionsfahrzeug, das mehr als 240.000 Euro kostet? Die Fraktion der Stadtteilliste (SLO) meinte bisher „nein“. Zwar ist ihrer Ansicht nach eine Ersatzbeschaffung für das bestehende Fahrzeug durchaus notwendig – aber zu diesem Preis? In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stand das Thema erneut auf der Tagesordnung, nachdem es im Juli erstmals behandelt worden war. Seinerzeit fiel wegen Bedenken der Stadtteilvertreter noch keine abschließende Entscheidung.

Martin Löffler von der SLO blieb bei der Haltung seiner Fraktion, dass das angestrebte neue Fahrzeug „sehr teuer“, aber durchaus „top“ ausgerüstet wäre. Ein Mitarbeiter des Bauhofes begründete in der Sitzung, warum es dennoch angeschafft werden sollte: Zum einen sei es für verschiedene Bauhoftätigkeiten flexibel einsetzbar. Außerdem könne es externe Dienstleister ersetzen, was wiederum Einsparungen für die Stadtkasse mit sich brächte.

Stadtrat Klaus Winter (CSU/FW) zeigte sich verärgert, dass die Stadtteilliste entgegen ihrer Ankündigung bis dato keine Alternativlösung für das geplante Fahrzeug zu bieten habe. Eine Erklärung dafür erhielt er von Löffler nicht. Letztlich herrschte dann doch Konsens über die Anschaffung des teuren Multifunktionsgerätes, über die der Stadtrat beschließen muss. Rathauschef Heydecker sagte, die Verwaltung werde versuchen, einen günstigeren Preis auszuhandeln.

Wohlwollend aufgenommen wurde vom Ausschuss hingegen eine Baumpflanzaktion auf dem Rossfeld, die eine Privatperson mit Unterstützung der Stadt umsetzen will. Geplant ist, heimische Baumarten zu verwenden und somit einen aktiven Beitrag für Natur und Umwelt zu leisten. Ein Oettinger Unternehmen wird sich nach Aussage des Bürgermeisters ebenfalls an der Aktion beteiligen und Bäume spenden.