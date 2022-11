Dr. Johannes Puff verstärkt orthopädische Praxis in Oettingen

Im Rahmen eines Vhs-Vortrags über die moderne Stoßwellenterapie wird der Mediziner vorgestellt. Mit ihm soll das Leistungsspektrum erheblich erweitert werden.

Nach dem Vhs-Vortrag zum Thema "Moderne Stoßwellentherapie" kürzlich in Oettingen hat Dr. med. Jörg Nürnberger einen neuen Chirurgen für Oettingen vorgestellt. Nürnberger referierte zunächst über das physikalische Verfahren und die biologischen Wirkmechanismen der radialen Stoßwellentherapie, um im Anschluss anhand von zahlreichen Praxisbeispielen das breite Anwendungsfeld der nicht-invasiven, aber effektiven Behandlungsmethode zu veranschaulichen.

Zum Abschluss des Vortrags wurden dann die Neuigkeiten aus der orthopädischen und chirurgischen Praxis Dr. Nürnberger vorgestellt. Ab 1. Januar 2023 verstärkt Dr. med. Johannes Puff das Praxisteam. Durch den erfahrenen Chirurgen werde das Leistungsspektrum erheblich erweitert, heißt es in einer Mitteilung. Dann könnten in der Praxis in Oettingen auch Leistenhernien, Krampfadern und ein großer Teil der Proktologie operativ behandelt werden. (AZ)