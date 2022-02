Oettingen

Drei Klassen werden in Oettingen am AEG in Containern unterrichtet

Anders als bei den Bauarbeiten am THG in Nördlingen müssen während der Bauphase am AEG in Oettingen nur drei Klassen in Containern untergebracht werden.

Plus Wenn das neue Schulgebäude in Oettingen gebaut wird, müssen die Schüler in Ersatzcontainer ausweichen. Der Antrag dafür ist jetzt genehmigt.

Von Verena Mörzl

Der Zeitplan in Oettingen ist ambitioniert: Im September 2025 soll das neue Schulgebäude fertig sein. Bekanntlich wird der alte Zwischenbau abgerissen und dann neu errichtet, so die Pläne des Landratsamtes. Während der Übergangszeit sollen drei Klassen in Containern untergebracht werden. Einem Antrag hierfür hat der Bauausschuss im Oettinger Stadtrat zugestimmt. Es gibt auch schon einen Zeitplan für den Einzug in die Container.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

