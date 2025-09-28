Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Oettingen: Ein Fest für die Jugend: Pumptrack Aktionstag in Oettingen war ein voller Erfolg

Oettingen

Ein Fest für die Jugend: Pumptrack Aktionstag in Oettingen war ein voller Erfolg

Engagierte Jugendliche stellten die gut besuchte Veranstaltung auf die Beine.
Von Elisabeth Betz für AK Junges Oettingen
    • |
    • |
    • |
    Erfahrene Pumptrack-Profis zeigten ihr Können
    Erfahrene Pumptrack-Profis zeigten ihr Können Foto: Werner Rensing
    Beim Pumptrack Aktionstag gab es waghalsige Stunts zu erleben
    Beim Pumptrack Aktionstag gab es waghalsige Stunts zu erleben Foto: Elisabeth Betz

    Der Sommer hat nochmal alles gegeben, als kürzlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Pumptrack in Oettingen strömten. Dort hatte der AK Junges Oettingen zum Aktionstag aufgerufen. Schon vor der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Heydecker und Vertreter des Arbeitskreises waren die Bahnen des Pumptracks durchweg belegt. Bei Guter-Laune-Musik vom vielfach bewunderten Technik-Wagen der Familie Hillesheimer ließ sich kaum einer der Anwesenden die Gelegenheit entgehen, selbst ein paar Runden zu drehen. Im Laufe des Nachmittags konnten sich alle Interessierten - von den Allerkleinsten auf dem Laufrad über wagemutige Rollerfahrer bis hin zu erfahrenen Bikern - in kurzweiligen Fahr- und Sicherheitstrainings bei geübten Fahrern Tipps und Tricks abschauen. Artur Peschel sorgte mit einem Breakdance-Workshop für Unterhaltung. Eine Gruppe mutiger Kinder zeigte anschließend auf der Bahn allen Gästen, was sie in so kurzer Zeit gelernt hatten, wofür sie zurecht viel Applaus ernteten. Zum Abschluss führten die Pumptrack-Profis Jonny und Jannik ihr Können vor und begeisterten das Publikum mit waghalsigen Sprüngen und Überschlägen. Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv. Selten kann man in Oettingen so viele begeisterte Kinder und Jugendliche in Bewegung sehen. Deshalb plant der AK Junges Oettingen, den Pumptrack Aktionstag 2026 zu wiederholen und künftig als feste Veranstaltung im Jahreskalender zu etablieren - als Fest für die ganze Familie, bei dem es zusätzlich auch noch andere Mitmachstationen für kleine und große Gäste geben soll. Der AK Junges Oettingen arbeitet bereits an weiteren Projekten. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind jederzeit herzlich willkommen, sich anzuschließen. Kontakt: Ute Küper; quartiersmanagement@oettingen.de Instagram: @ak_junges_oettingen

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden