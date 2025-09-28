Ein Fest für die Jugend: Pumptrack Aktionstag in Oettingen war ein voller Erfolg

Icon vergrößern Beim Pumptrack Aktionstag gab es waghalsige Stunts zu erleben Foto: Elisabeth Betz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Pumptrack Aktionstag gab es waghalsige Stunts zu erleben Foto: Elisabeth Betz

Der Sommer hat nochmal alles gegeben, als kürzlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Pumptrack in Oettingen strömten. Dort hatte der AK Junges Oettingen zum Aktionstag aufgerufen. Schon vor der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Heydecker und Vertreter des Arbeitskreises waren die Bahnen des Pumptracks durchweg belegt. Bei Guter-Laune-Musik vom vielfach bewunderten Technik-Wagen der Familie Hillesheimer ließ sich kaum einer der Anwesenden die Gelegenheit entgehen, selbst ein paar Runden zu drehen. Im Laufe des Nachmittags konnten sich alle Interessierten - von den Allerkleinsten auf dem Laufrad über wagemutige Rollerfahrer bis hin zu erfahrenen Bikern - in kurzweiligen Fahr- und Sicherheitstrainings bei geübten Fahrern Tipps und Tricks abschauen. Artur Peschel sorgte mit einem Breakdance-Workshop für Unterhaltung. Eine Gruppe mutiger Kinder zeigte anschließend auf der Bahn allen Gästen, was sie in so kurzer Zeit gelernt hatten, wofür sie zurecht viel Applaus ernteten. Zum Abschluss führten die Pumptrack-Profis Jonny und Jannik ihr Können vor und begeisterten das Publikum mit waghalsigen Sprüngen und Überschlägen. Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv. Selten kann man in Oettingen so viele begeisterte Kinder und Jugendliche in Bewegung sehen. Deshalb plant der AK Junges Oettingen, den Pumptrack Aktionstag 2026 zu wiederholen und künftig als feste Veranstaltung im Jahreskalender zu etablieren - als Fest für die ganze Familie, bei dem es zusätzlich auch noch andere Mitmachstationen für kleine und große Gäste geben soll. Der AK Junges Oettingen arbeitet bereits an weiteren Projekten. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind jederzeit herzlich willkommen, sich anzuschließen. Kontakt: Ute Küper; quartiersmanagement@oettingen.de Instagram: @ak_junges_oettingen

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!