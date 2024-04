Ein Haferl voll Glück: Oettingerin gewinnt beim Rätsel unserer Zeitung

Die Montags-Gewinnerin des Dialekt-Rätsels kommt aus Oettingen. Für Anne Rauter sind die 1000 Euro ihr bislang größter Gewinn. Der könnte in eine große Party fließen.

In Bayern gibt es ein paar wunderschöne Dialektwörter. Batschlach ist so eines, wenn man über eine Pfütze spricht. Im Ries gibt es den Begriff "Sogga" und man ist versucht zu sagen, ja klar, damit sind Socken gemeint. Doch wie unsere Redaktion einmal in der vielteiligen Serie "Rieser Mundart-Duden" berichtete, weiß es das Wörterbuch der Rieser Mundarten (H. Steger, 1999) besser. Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler erklärte damals: "Zu den heutigen Socken sagte der Rieser Schtempf, aber unsere Hausschuhe waren Sogga. So mahnte die Mutter ihren Sohn: Fritz, loffsch scho wiedr schtempfade omanand, dua halt dei Sogga a!" Zugegben, ein etwas kniffliger Fall. Da ist das Wort "Haferl" doch einfach. "Das weiß ich", dachte sich auch Anne Rauter am Montagmorgen, als sie das Dialekt-Rätsel in unserer Zeitung entdeckt hat und rief bei der Gewinnhotline an. Als Antwortmöglichkeiten konnte sie Tomate und Hammer eindeutig ausschließen. Doch an den Gedanken, wirklich zu gewinnen, hat sie bis zum entscheidenden Anruf um kurz nach 15 Uhr nicht gedacht.

Oettingerin gewinnt beim Dialekt-Rätsel

Sie wollte zunächst nicht einmal ans Telefon gehen, da die Rufnummer unterdrückt war. Doch als sich dann herausstellte, dass sie beim Dialekt-Rätsel gewonnen hat, war die Freude natürlich groß. Was sie mit dem Gewinn anstellt, ist noch nicht ganz klar. Aber nachdem die 49-Jährige im Juni ihren 50. Geburtstag feiern will, hätte sie schon eine gute Gelegenheit, um das Geld auszugeben. Und die Kinder hätten auch schon gefragt, erzählt die geborene Schaffhauserin lachend. Am besten sei es, wenn die Familie mit dem Gewinn gemeinsam etwas machen könnte.

Hin und wieder hat Anne Rauter schon etwas gewonnen, einen Museums-Eintritt oder einen Heimatgutschein in Oettingen. So einen großen Preis aber habe sie noch nie erhalten. Da hatte die Kaffeetrinkerin doch ein Haferl voll Glück. (vmö)