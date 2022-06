Konzert in der Oettinger Orgel-Werkstatt mit einem 175 Jahre alten Instrument

Plus Klaus Ortler spielt auf der ersten Orgel, die die Firma Steinmeyer in Oettingen gebaut hat. Eine großartige musikalische Leistung.

Einem besonderen Konzert konnten die Besucherinnen und Besucher in Oettingen lauschen: Klaus Ortler, langjähriger Organist und Kantor von St. Salvator in Nördlingen, spielte auf der ersten Orgel, die die Firma Steinmeyer gebaut hat. Rund 175 Jahre ist dieses Instrument alt.