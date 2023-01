Oettingen

18:01 Uhr

Ein neuer Orthopäde ergänzt die Praxis in Oettingen

Plus Dr. Johannes Puff arbeitet jetzt auch in der Praxis von Dr. Jörg Nürnberger am Oettinger Krankenhaus. Die bietet auch ambulante Operationen an.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Die Praxis für Orthopädie und Chirurgie von Dr. Jörg Nürnberger am Oettinger Krankenhaus hat zum Jahresbeginn mit der Anstellung von Dr. Johannes Puff ihr Leistungsspektrum erweitert. Fortan kümmert sich Dr. Puff in der Praxis um die Behandlungen von Leistenbrüchen und Krampfadern sowie um proktologische Problemfälle. Der "Neue", der halbtags bei Dr. Nürnberger arbeitet und die andere Hälfte als Oberarzt in der chirurgischen Abteilung des Nördlinger Stiftungskrankenhauses beschäftigt ist, stammt aus Dinkelsbühl. Dort war er bereits einige Jahre in einer chirurgischen Gemeinschaftspraxis tätig.

