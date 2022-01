Ein neuer Ortssprecher für den Oettinger Stadtteil Lehmingen

Plus Anregungen aus den Bürgerversammlungen werden im Bauausschuss des Oettinger Stadtrates besprochen. Es geht um neue Bauplätze und den Ortssprecher von Lehmingen.

In der jüngsten Bauausschusssitzung des Oettinger Stadtrates ging es neben Verkehrsfragen auch um Anregungen aus den Bürgerversammlungen in den Stadtteilen im vergangenen Jahr. Sie werden von Bürgermeister Thomas Heydecker und der Stadtverwaltung sehr ernst genommen. Eines wurde dabei sehr deutlich: Für die Bevölkerung ist die Ausweisung von weiteren Baugebieten ein sehr wichtiges Anliegen.