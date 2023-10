Oettingen

vor 32 Min.

Ein Oettinger BayWa-Standort vor dem Aus: "Das tut uns Handwerkern weh"

Plus Ende November schließt der Baustoffbetrieb der BayWa in Oettingen. Was ist bereits bekannt? Außerdem schließt noch ein weiteres Geschäft in der Stadt.

Von Verena Mörzl

Mit dem Aus des BayWa-Standorts in Oettingen verliert die Stadt an der Wörnitz nicht nur eine wichtige Anlaufstelle für Handwerker - egal ob für das Hobby oder für den beruflichen Zweck. In der Politik spricht man sogar davon, dass mit der Schließung ein wichtiger Standortfaktor verloren gehe. Doch warum kommt es überhaupt so weit? Und was geschieht neben dem Baustoffhandel mit der Tankstelle, der Technikwerkstatt und dem Agrarbereich?

Am Freitagnachmittag teilt eine Unternehmenssprecherin mit, dass mit der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2023 vier bis sechs strategisch nicht relevante Standorte auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden sollten. Neben einer Schließung sei auch ein Verkauf der betroffenen Filialen in Betracht gezogen worden. Einer der nun betroffenen Standorte ist der Baustoffbetrieb in Oettingen. Wie BayWa bestätigt, soll dieser zum 30. November dieses Jahres geschlossen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

