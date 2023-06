Oettingen

vor 18 Min.

Sommerabend der Chöre erfreut das Publikum in Oettingen

Plus Bei den Oettinger Musiktagen gibt es ein vielfältiges Programm. Im Hof der Montessori-Schule treten Sängerverein, Kammerchor und LöpSingers auf.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Seit 1975 finden die Oettinger Musiktage im Zwei-Jahres-Rhythmus statt und sind mittlerweile zur gelebten Tradition geworden. Die Idee hinter den Musiktagen war ursprünglich, engagierten Laienmusikern eine Präsentationsplattform zu bieten und damit die reichhaltige und vielfältige Musiklandschaft, die in Oettingen das Kulturleben bereichert, zu würdigen. In diesem Jahr zeigen die Oettinger Musikschaffenden noch bis zum 25. Juni ihr Können – auf Plätzen, in Höfen, in Gärten, in Festsälen und Hallen überall in Oettingen.

Zum Abend der Chöre hatten sich der Sängerverein Oettingen, der Oettinger Kammerchor und die Chorgemeinschaft Löpsingen (LöpSingers) ursprünglich die Aula der Montessori-Schule ausgesucht, doch das schöne Wetter erlaubte es, das Gemeinschaftskonzert im Schulinnenhof, draußen im Freien, zu geben. Die Gäste saßen locker an Biertischgarnituren und konnten sich (gegen eine Spende) mit Getränken und einem Imbiss versorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen