Ein Zeichen für den Frieden: SRK Oettingen feiert großes Jubiläum

In Oettingen feiert die Soldaten- und Reservistenkameradschaft ihr 150-Jähriges. Dabei wird auch ein mutiges Einstehen für eine wehrhafte Demokratie gefordert.

Mit einem Festakt am Kriegerdenkmal im Gruftgarten, Andacht mit Gedenkfeier in der barocken St. Jakobskirche und einem Empfang der Stadt Oettingen im Rathaus wurde das 150-jährige Bestehen der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Oettingen, Erlbach, Heuberg, Niederhofen gefeiert. Für den Frieden eintreten, Traditionen pflegen und das Gedenken bewahren, hatte Bernhard Pohl, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) Schwaben aus Kaufbeuren, in seiner Ansprache bei der Gedenkfeier am Ehrenmal als Aufgabe und Herausforderung für die Kameradschaften ausgegeben und diese Impulse zogen sich durch alle Ansprachen beim Festtag.

Oettingens SRK-Vorsitzender Josef Ruhland eröffnete im Namen der 158 Mitglieder der Kameradschaft den Festakt am Kriegerdenkmal. Ein „Moment des Innehaltens und Gedenkens an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt“ sei laut Ruhland richtig und wichtig bei einem Jubiläum. Ruhland dankte für die große Teilnahme von Ehrengästen, die für ihn ein Zeichen der Wertschätzung für die Friedensarbeit, für Traditions- und Brauchtumspflege der Kameradschaften sind. Mit ehrendem Gedenken und einer Blumenschale wurde an die Opfer gedacht. Den vom städtischen Bauhof vorbereiteten Festakt umrahmte die Stadtkapelle Oettingen.

Richard Drexl sagt, Sicherheit und Frieden bedingen einander

Nach dem Gedenkakt am Kriegerdenkmal eröffnete Dekan Armin Diener die Feier in der St. Jakobskirche und der aktive Soldat Mathias Meierhuber, Oberstleutnant in Donauwörth und Lektor im Dekanatsbezirk Oettingen, betrachtete das Verhältnis zwischen Soldat und Kirche, zwischen Politik und Gesellschaft. Die Inschrift „Gott mit uns“ auf dem Koppelschloss, einer Gürtelschnalle der Soldaten, zeige eine aktive Beziehung zwischen Gott und den Menschen auf. Christen dürften diesen Leitspruch, egal ob mit Koppelschloss oder ohne, mit ins Leben nehmen, so Meierhuber.

Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker (rechts) hatte anlässlich des SRK-Jubiläums zum Empfang in das Rathaus eingeladen. Foto: Peter Tippl

Richard Drexl, Präsident des BSB, forderte in der Festansprache ein mutiges Einstehen für eine wehrhafte Demokratie. Als Denkfehler bezeichnete Drexl das politische Abwägen zwischen Panzern und Kitas, denn Frieden, Freiheit und Sicherheit bedingten einander und beides sei notwendig.

Marb sieht würdige Feier zu 150 Jahre Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen

Konsequente politische Entscheidungen forderte Drexl, etwa, dass die Bundeswehr verteidigungsbereit sein müsse und Diplomatie ohne Stärke nicht machbar sei. Drexl erinnerte auch an 500 Opfer aus Oettingen bei den Kriegshandlungen in den vergangenen 150 Jahren. Mit Gebet und Segen wurde die Andacht abgeschlossen. Vorsitzender Ruhland, er führt die SRK Oettingen seit 16 Jahren, bedankte sich am Schluss bei allen Helferinnen und Helfern, den Fahnenabordnungen und für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes. Ein hoffnungsvolles Zeichen wurde hierbei von einem ukrainischen Duo, Mutter und Tochter, gesetzt. Ein „Gänsehautmoment“ entstand durch die Trompetensoli von Fritz Fickel.

Beim Empfang im Foyer des Rathauses bedankte sich Bürgermeister Thomas Heydecker bei der SRK für die Bewahrung des „lebendigen Gedächtnisses“ für Frieden und Freiheit und für die Präsenz im öffentlichen Leben. Laut stellvertretender Landrätin Claudia Marb wurde eine wertschätzende und imponierende Feier zum 150-jährigen Jubiläum der SRK Oettingen gestaltet, einprägsam und würdig. Der Empfang im Rathaus wurde mit intensiven Gesprächen in lockerer Atmosphäre fortgesetzt.