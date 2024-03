Einbrecher verursacht 500 Euro Sachschaden

Die Polizei ermittelt, was der Dieb in einem Oettinger Geschäft gestohlen hat. Die Beamten suchen nach Zeugen.

In ein Gemischtwarengeschäft im Oettinger Orgelhof ist ein Unbekannter eingebrochen. Der Täter drang in der Zeit zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr, über ein Fenster in den Laden ein, so die Polizei. Ob der Täter etwas erbeutete, wird noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)