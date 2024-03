Einbruchsversuch bei Bäcker: Mann scheitert am Sicherheitsglas

Ein Einbrecher kommt nicht über das Sicherheitsglas bei einem Bäcker in Oettingen hinaus. Es liegt eine Personenbeschreibung vor.

Eine unbekannte Person hat Sonntagnacht gegen 2 Uhr versucht, in die Bäckereifiliale in der Nördlinger Straße in Oettingen einzubrechen. Der Täter schaffte es laut Polizeibericht nicht, das Sicherheitsglas zu durchbrechen und musste somit von seinem Vorhaben des Einbruchs absehen. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Laut den Beamten wird die Person wie folgt beschrieben: ca. 180 bis 190 Zentimeter groß, schlank, schwarz, trug eine dunkle Hose, mit einem seitlichen hellen Streifen, eine dunkle Jacke und helle Handschuhe. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)