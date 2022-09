Oettingen

vor 18 Min.

Eine überraschende Konzertidee mit The Twiolins

Plus Marie-Luise und Christoph Dengler verbinden beim Oettinger Violinfestival zwei unterschiedliche und zu verschiedenen Zeiten lebenden Komponisten in einem Arrangement. Funktioniert das?

Von Ernst Mayer

Das Violinfestival bringt auch in diesem Jahr neue und überraschende Konzertideen mit sich. Einen vollbesetzten Saal des Schlosses Oettingen lockte ein in unserer Region völlig unbekanntes Violinduo an, offensichtlich weil es sich herumgesprochen hat, dass in dieser Festivalwoche interessante und ungewöhnliche Musikerlebnisse anstehen.

