Einen Verein gibt es in Oettingen schon seit fast 600 Jahren

Plus Fehlende Treffpunkte, bürokratische Hürden: Gründe, warum sich Vereine auflösen, gibt es viele. In Oettingen kämpfte sogar mal einer gegen teure Lebensmittel.

Unsere seit Januar 2023 laufende Serie über abgegangene Vereine hat bisher schon gezeigt, wie die Corona-Pandemiezeit seit März 2020 teilweise sehr große Auswirkungen auf das Vereinswesen hatte, auch im Ries. Drei Jahre ohne oder nur mit sehr eingeschränkten Kontakten brachten vielerorts das Vereinsleben zum Erliegen und es ist nach so langer Zeit schwierig, alte und eingefahrene Gepflogenheiten einfach wieder zu reaktivieren. Waren es früher der Sportverein, die Feuerwehr und kirchliche Gruppen, denen „man“ sich im Dorf nach der Schulentlassung anschloss oder dem Veteranenverein, nachdem man gedient hatte, so sind durch die Mobilität der heutigen Jugend die Möglichkeiten fast ins Uferlose gewachsen.

Viele Wirtshäuser haben nicht erst in den vergangenen Jahren für immer geschlossen. Damit gingen auch zahlreiche Wirtshaussäle und Gaststuben als Möglichkeit von Zusammenkünften verloren. Und die gegenwärtige Energiekrise tut ein Übriges, oft auch die kirchlichen Gemeindesäle geschlossen zu halten. Neue Räume anzumieten, übersteigt jedoch die finanziellen Möglichkeiten vieler Vereine. Noch eine weitere hohe Hürde zum Erhalt von Vereinen sind die bürokratischen Vorschriften zur Haftung von Vorständen und die strengen Vorschriften für Sicherheit und Brandschutz. Aber auch positive Entwicklungen können zur Auflösung eines Vereins führen, wie wir im Laufe der Serie bisher erfahren konnten.