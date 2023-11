Ende November beginnt der Oettinger Christkindlesmarkt

Märchenhaft-kulinarische Weihnachten im Oettinger Heimatmuseumshof vom 30. November bis 3. Dezember. Ein buntes Rahmenprogramm ist ebenfalls geplant.

Das erste Adventswochenende naht und endlich öffnet der Oettinger Christkindlesmarkt wieder seine Pforten. Besucher aus nah und fern sind herzlich eingeladen, durch die weihnachtlich dekorierte Stadt zu flanieren und auf dem Christkindlesmarkt im Heimatmuseumshof die behagliche Atmosphäre zu genießen, teilt die Stadt Oettignen mit. Klein und fein ist der hiesige Markt und findet vom 30. November bis 3. Dezember statt.

Bei wunderbarer Musik können die Besucher Punsch, Lebkuchen, Waffeln und viele weitere Köstlichkeiten genießen. Neben den leckeren Genüssen aus regionaler und internationaler Küche sind auch hochwertiges Kunsthandwerk, regionale Produkte und weihnachtliche Dekorationen zu entdecken. Hier gibt es genügend Inspiration für Weihnachtsgeschenke.

Das sind die Öffnungszeiten des Oettinger Christkindlesmarktes

Donnerstag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr

Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 22 Uhr

Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 22 Uhr

Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr

Für die kleinen Besucher ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Am Donnerstag wird hoher Besuch erwartet: Das Christkind kommt! Am Freitag und Samstag von 16 bis 17 Uhr können Erinnerungsfotos mit dem Weihnachtsmann auf seinem Geschenkeschlitten geschossen werden. Natürlich hat er auch kleine Überraschungen für die Kinder dabei.

Urmel aus dem Eis in der Museumshofhalle

In die Museumshofhalle lädt am Freitag das Theater Fritz & Freunde zum Kindertheater „Urmel aus dem Eis“ ein. Am Samstag können die Kinder mit etwas Glück und Geschick bereits den weihnachtlichen Gänsebraten für die ganze Familie gewinnen, beim traditionellen Gans-Tanz. Danach führt der Nachtwächter Klein und Groß im Laternenschein durch die Stadt, eigene Laternen dürfen dazu gerne mitgebracht werden. Zum Abschluss präsentiert die Stadtbibliothek Oettingen am Sonntagnachmittag eine winter-weihnachtliche Geschichte in Form eines Bilderbuchkinos.

In der Stadtpfarrkirche St. Sebastian findet am Donnerstag anlässlich der Eröffnung des Christkindlesmarktes um 18 Uhr eine ökumenische Adventsandacht statt, anschließend gibt der rumänisch-orthodoxe Chor „Corala Ciprian Porumbescu“ um 19 Uhr ein Konzert. Die Rieser Krippe in der Krypta von St. Sebastian kann ab dem 30. November besichtigt werden. Eine spektakuläre Feuershow findet am Samstagabend auf dem Christkindlesmarkt-Gelände statt. Am Samstag und Sonntag kann zudem die Fotoausstellung der Film- und Fotofreunde Oettingen in den Räumen der Schloßstraße 48 besucht werden. (AZ)