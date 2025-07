Engagement mit Herzblut

Die Turnhalle des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen wurde zum Veranstaltungsort für eine örtliche Blutspendeaktion, organisiert vom P-Seminar unter der Leitung von Biologielehrerin Rebecca Bergmann und in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) sowie dem mobilen Blutspendedienst, vertreten durch Ulrich Zikeli. Insgesamt erschienen 163 Personen, um mit ihrer Spende einen wichtigen Beitrag für die medizinische Versorgung von Menschen in Notfallsituationen zu leisten. Über das gesamte Schuljahr hinweg hatten sich die 11.-Klässler des P-Seminars „Spendenaktion“ intensiv mit dem Thema Blutspende auseinandergesetzt. Neben einer vorbereitenden Exkursion zu einer Blutspendeeinrichtung standen die Planung, die Öffentlichkeitsarbeit und schließlich die Umsetzung der Aktion auf dem Programm. Die Bewerbung der Aktion erfolgte im Vorfeld über verschiedene Kanäle, darunter auch der schuleigene Instagram-Account „Albrecht‘s Insights“. Am Tag der Blutspende übernahmen die Schüler vielfältige Aufgaben: Sie begrüßten die Spenderinnen und Spender, kümmerten sich um die Anmeldung und Verpflegung, begleiteten den Ablauf vor Ort und verabschiedeten die Teilnehmer mit kleinen Dankesgeschenken. Dabei überzeugten sie durch Freundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Die tatkräftige Unterstützung des Projekt-Seminars an dieser Aktion erzeugte eine „durchwegs positive Atmosphäre“, wie von vielen Spenderinnen und Spendern an diesem Tag beschrieben. Auch Joachim Regler, Dienststellenleiter des BRK Nördlingen, betonte die außerordentlich gute Zusammenarbeit und würdigte das Engagement der 11.-Klässler. Die Blutspendeaktion war nicht nur ein bedeutender Beitrag zur Versorgung mit lebensrettenden Blutkonserven, sondern auch ein wichtiges Zeichen für Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.

