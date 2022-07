Ensemble der Extraklasse spielt im Oettinger Schloss

Plus Das Stuttgarter Kammerorchester begeistert im Festsaal. Ob das daran liegt, dass sich die Musiker von ihren Stühlen befreiten?

Kein Haydn, kein Mozart auf dem Programmzettel. Und trotzdem ist der Festsaal des Oettinger Schlosses voll besetzt – und am Schluss begeisterter Beifall: Das Stuttgarter Kammerorchester hat das Oettinger Publikum mit einem Programm fasziniert, das viele Facetten der Musikepochen aufblitzen ließ. Alle Akteure hatten sich vom Sitzen auf Stühlen befreit, mit dem Ergebnis, dass ihre Musik auch entsprechend befreit wirkte.