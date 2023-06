Enthusiastischer Applaus für die Accademia di Monaco in Oettingen

Ein besonderes Ensemble gibt im Oettinger Residenzschloss ein Konzert: Die "Accademia die Monaco" zeichnet sich durch eine besondere Mischung aus Musikern aus.

Die Besonderheit der auf historischen Instrumenten spielenden „Accademia di Monaco“: das Ensemble besteht zu 75 Prozent aus Studierenden und zu 25 Prozent aus erfahrenen professionellen Musikerinnen und Musikern. So bleibt das Ensemble stets jung, innovativ, und verzichtet einer Mitteilung zufolge doch nicht auf die Verbindung mit der Erfahrung, eine kluge, zukunftsweisende Mischung.

An diesem Abend konnte sich das Publikum im Oettinger Residenzschloss davon überzeugen, dass diese Besonderheit des Ensembles musikalische Glanzleistungen möglich machte. Der Leiter des Ensembles, Joachim Tschiedel, und seine Konzertmeisterin Mary Utiger, hatten eine interessante Mischung aus Musik des 18. Jahrhunderts zusammengestellt, angereichert mit dem Gesang einer wunderbaren Sopranistin, der aus Ungarn stammenden Réka Kristóf.

Accademia di Monaco im Oettinger Residenzschloss

Man fühlte sich, eingedenk des hochgradig einfühlsamen Spiels des Ensembles, ein wenig in die Welt des 18. Jahrhunderts in Wien versetzt. Joachim Tschiedel erwähnte in seiner Einführung, dass es 1786 in Wien mehrere Quartett-Abende in illustrer Besetzung gegeben hat: Carl Ditters von Dittersdorf, ein seinerzeit wohlbekannter Komponist, der heute allerdings seltener gespielt wird, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Baptist Vanhal. Sie kannten sich, musizierten gemeinsam und beeinflussten sich auch gegenseitig mit ihren Kompositionen. Es war die Zeit des Aufbruchs nach Neuem, dem Wunsch nach einem Überwinden der alten Strukturen. Diese Sehnsucht sprach auch aus der Musik, die an diesem Abend aufgeführt wurde.

Vor der Pause entbot das Orchester zwei Interpretationen des „Misera, dove son?“, einmal von Josef Myslivecek (1737 – 1781) und dann von Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787); dazwischen wurde die Sinfonie in F-Dur von Carl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799) zur Aufführung gebracht, die mit einem wunderbaren Oboensolo begann.

Nach der Pause spielte das Ensemble die Arie „Ah, lo previdi!“ KV 272 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), im Anschluss daran noch Joseph Haydns Sinfonie Nr. 44 in e-Moll Nr. 44. Raum, Akustik und Publikum bildeten hier eine Harmonie, die dem Orchester half, Höchstleistungen zu erbringen. Und dieser Eindruck blieb tatsächlich auch beim Publikum haften: Die Solo-Einlagen von Réka Kristóf und das exzellent aufeinander abgestimmte Spiel des Ensembles sorgten für eine Eindringlichkeit, die den Abend zu einem veritablen Klangerlebnis werden ließ.

Das Publikum dankte es den Musikern mit lang anhaltendem, begeistertem Applaus, der nicht enden wollte, und das Orchester dankte es dem Publikum mit einer Zugabe von Antonio Salieri aus der Oper „La grotta di Trofonio“. Das Publikum ging, erfüllt von schöner, herausragend gut gespielter klassischer Musik, nach Hause. (AZ)