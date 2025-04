Erfolgreicher Auftakt von "TCW on Tour"

Mit großem Interesse und reger Beteiligung startete am 1. April die neue Veranstaltungsreihe "TCW on Tour" des Technologie Centrums Westbayern. Den Auftakt machte eine spannende Betriebsbesichtigung bei der Taglieber Holzbau in Oettingen. Rund 30 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen. Taglieber steht seit über 100 Jahren für nachhaltige Bauweise, innovative Technologien und höchste handwerkliche Qualität. Das Unternehmen deckt ein breites Leistungsspektrum ab und realisiert sowohl Neubauten als auch Sanierungen sowie Erweiterungen und Umbauten. Darüber hinaus gehören Dacharbeiten, Treppenbau und Schreinereiprojekte zum Portfolio. Ein weiterer zentraler Bereich ist die Architektur und Planung, bei der individuelle und nachhaltige Konzepte für Bauvorhaben entwickelt werden. Die Geschäftsführerin von Taglieber Holzbau, Christine Manz, führte die Gruppe durch den Betrieb und erläuterte die nachhaltigen Baukonzepte sowie die umweltfreundlichen Materialien, die im Unternehmen zum Einsatz kommen. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher von der hochmodernen Produktion, die durch digitale Prozesse und computergesteuerte Maschinen ein breites Spektrum präziser Bearbeitungsmöglichkeiten ermöglicht. Die Teilnehmer waren begeistert: „Gratulation, das war eine fantastische Veranstaltung!“, äußerte sich ein Besucher, der sich direkt für die nächste Besichtigung anmeldete. Mit "TCW on Tour" bietet das Technologie Centrum Westbayern interessierten Bürgern, Fachkräften und Unternehmen die Möglichkeit, innovative Betriebe der Region hautnah zu erleben. Die Veranstaltungsreihe gewährt exklusive Einblicke in Unternehmensprozesse und schafft eine Plattform für den fachlichen Austausch und neue Perspektiven. Weitere Informationen unter www.tcw-donau-ries.de

