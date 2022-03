Dorfwirtschaft wird abgerissen: Chance, um Feuerwehrhaus zu erweitern?

Plus Mit dem Ende der Erlbacher Dorfwirtschaft fällt ein wichtiger Treffpunkt weg. Nun wächst die Hoffnung, dass der Versammlungsraum im Feuerwehrhaus ausgebaut wird.

Die Erinnerungen an das Erlbacher Gasthaus Deeg werden bleiben: Familien feierten, Paare heirateten, Politiker warben, Verbände und Genossenschaften diskutierten, die früheren Bürgermeister und die frühere Bürgermeisterin informierten und allezeit sorgte das Ehepaar Günther und Ruth Deeg dafür, dass es auch schmeckte. Bald schon aber soll das Gebäude abgerissen werden, womit das letzte Gasthaus im Ort verschwindet. Damit steigt der Bedarf nach einem Ort, um sich zu treffen. Zwar existiert im Feuerwehrhaus ein Versammlungsraum mit Küche. Der ist aber nicht allzu groß. Nicht nur die Stadtteilliste hofft nun, dass die Stadt bei den bevorstehenden Haushaltsberatungen Geld für einen Umbau miteinplant, auch die Erlbacher.