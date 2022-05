Erste Storchenküken in Oettingen sind geschlüpft

In Oettingen gibt es den ersten Nachwuchs in den Storchennestern.

Auf einem der Storchennester auf dem Dach der Oettinger Volkshochschule sind die ersten Küken geschlüpft. Storchenexpertin Heidi Källner hat am 30. April vier Küken im Nest gezählt.

Storchenküken in Oettingen: Der erste Nachwuchs ist geschlüpft

Insgesamt gibt es im Ries derzeit 65 Nester. 38 in Oettingen, vier in Nördlingen, je zwei in Löpsingen, Munningen und Wörnitzostheim und vier in Rudelstetten. (AZ)