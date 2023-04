Oettingen

Erster Warnstreik in 176 Jahren Firmengeschichte von Oettinger Bier

Plus Die Beschäftigten der Oettinger Gruppe streiken vor der Firmenzentrale. Gewerkschaft und Betriebsrat fordern mehr Geld. Der neue Geschäftsführer äußert Verständnis.

Es ist alles gut organisiert. Pünktlich um 13 Uhr ist Tim Lubecki von der Gewerkschaft NGG (Nahrung Genuss Gaststätten, Sektion Schwaben) mit seinem Team vor dem Firmengelände der Brauerei Oettinger am Stammsitz in Oettingen. Bierbänke sind aufgestellt, es gibt Getränke und Wurst- oder Käsesemmeln, die gelben Streikwesten werden verteilt, Gewerkschafts-Baseballcaps und Trillerpfeifen. Die Frühschicht der Oettinger-Belegschaft ist seit mittags, 12 Uhr, offiziell im Warnstreik. Um 14 Uhr sollen die Kolleginnen und Kollegen der Spätschicht dazukommen. Es ist bestes Streikwetter und Tim Lubecki verkündet stolz, dass auch die Kollegen an den Standorten Mönchengladbach und Braunschweig zeitgleich die Arbeit niederlegen.

An den Standorten der Oettinger Brauerei ist am Donnerstag Streik

„Dass die Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr eine Nullrunde hatten, wird in der jetzigen Situation besonders spürbar. Die Löhne der Beschäftigten bei Oettinger sind auf dem Niveau von 2021, während die Preise für Lebensmittel und Energie förmlich explodiert sind. Ihre Rechnungen müssen die Beschäftigten aber trotzdem zahlen. Jetzt erwarten und brauchen sie dringend ein kräftiges Lohnplus“, tönt Lubecki in sein Mikrofon und animiert die Menschen um ihn herum, ihren Unmut mit Trillerpfeifen zu artikulieren.

