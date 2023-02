Fällt die Solaranlage auf dem neuen Hotel dem Netzengpass zum Opfer?

Plus Auf das Bettenhaus der Krone in Oettingen soll eine PV-Anlage mit roten Elementen gebaut werden. Sie hätte Pilotcharakter – sofern sie überhaupt errichtet wird.

Denkmalschutz und Strom aus erneuerbarer Sonnenenergie soll in Oettingen künftig kein Widerspruch mehr sein. Das zumindest ist das Ergebnis eines Ortstermins mit Planern und Denkmalamt an der Baustelle zur neuen Krone. Auf dem Bettenhaus, das zwischen Rathaus und Hofgarten gebaut wird, soll auf der westlichen Seite zum Park hin eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Mit dem Vorhaben sind jedoch diverse Schwierigkeiten verbunden. Eine davon sind die Netzengpässe im Bayerischen Stromnetz.