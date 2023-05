Fahrer eines Fahrzeugtransporters flieht nach Unfall in Oettingen

Ein Fahrzeugtransporter streift in Oettingen ein stehendes Auto. Der entstandene Schaden ist hoch. Der Fahrer hat vermutlich in der Umgebung Fahrzeuge aufgeladen.

Der Fahrer eines schwarzen Fahrzeugtransporters ist am frühen Montagnachmittag von einer Unfallstelle in Oettingen geflohen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Transporter auf dem Schloßbuck in Oettingen, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Losfahren schwenkte der Transporter aus und streifte ein Auto, das in der Kurzen Gasse stand. An der Fahrzeugfront des Autos entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Der Fahrer des Transporters kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern fuhr weiter. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zur Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

