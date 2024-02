Fahrer und Beifahrer schlafen am Steuer – mitten auf der Straße

Ein Autofahrer bemerkt in Oettingen die zwei Personen, die im Auto schlafen und verständigt der Polizei. Die vermutet Drogen- und Alkoholeinfluss.

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in Oettingen bemerkt, dass mitten auf der Straße Am Weissen Kreuz ein Pkw mit zwei schlafenden Personen stand. Als der Verkehrsteilnehmer an das Fahrzeug herantrat, reagierten die zwei Insassen nicht. Der Verkehrsteilnehmer reagierte nach Angaben der Polizei richtig und verständigte sofort die Polizei.

Wie sich herausstellte, standen der 37-jährige Pkw-Fahrer und dessen 43-jährige Beifahrerin unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinfluss. Beide schliefen bis zum Eintreffen der Polizei tief und fest in dem Pkw. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Im Laufe der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 37-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)