Fahrerflucht auf dem Parkplatz: Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Oettingen hat ein Fahrer ein anderes Auto angefahren - und ist anschließend geflüchtet. Wer hat etwas gesehen?

In der Nördlinger Straße in Oettingen ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr eine Unfallflucht. Ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkter grauer Ford S-Max wurde von einem unbekannten Fahrer beschädigt.

Der Unfallverursacher stieß laut Polizei gegen die hintere Stoßstange des Autos, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro entstand. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Fahrer. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

