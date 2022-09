Oettingen

10:22 Uhr

Fahrschüler wird in Oettingen von der Polizei erwischt

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein ist in eine Verkehrskontrolle geraten.

Der 18-Jährige gerät in eine Polizeikontrolle in der Nördlinger Straße in Oettingen. Jetzt erwartet ihn eine Strafanzeige.

Die Polizei hat am Donnerstag in der Nördlinger Straße in Oettingen eine Verkehrskontrolle durchgeführt, bei der sich herausstellte, dass ein 18-Jähriger zwar Fahrstunden nahm, aber noch keine Fahrerlaubnis hat. Gegen 23 Uhr wurde der junge Mann aufgehalten und die Weiterfahrt sofort unterbunden, wie die Polizei berichtet. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. (AZ)

