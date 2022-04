Farbenprächtige Osterbrunnen in Oettingen zu sehen

Bis zum 24. April sind in Oettingen derzeit aufwendig dekorierte Osterbrunnen zu sehen. Ein Fest gibt es am Ostermontag.

Schon in den Wochen vor Ostern herrschte emsiges Treiben in der Residenzstadt Oettingen sowie in den Stadtteilen. Viele Vorbereitungen wurden getroffen; große und kleine Helfer schnitten Zweige, banden Girlanden, bepflanzten Blumentröge und dekorierten die Brunnen mit vielen bunten Ostereiern. Seit Palmsonntag können die zehn österlich geschmückten Brunnen der Stadt sowie die der Oettinger Stadtteile Erlbach, Niederhofen, Nittingen und Lehmingen betrachtet und bestaunt werden, so eine Mitteilung.

Kaninchen und Störche am Osterbrunnenfest in Oettingen

Diese einzigartigen Kunstwerke zieren noch bis zum Weißen Sonntag, 24.. April, die Stadt und laden zu einem Besuch ein. Der Höhepunkt wird in diesem Jahr das Osterbrunnenfest sein, das nun nach zweijähriger Pause wieder am Ostermontag, 18. April, stattfinden kann. Ab 11 Uhr wird auf dem Oettinger Marktplatz einiges geboten sein: Zahlreiche Osterhasen erwarten die Besucher, denn der Kaninchenzuchtverein Oettingen stellt seine Prachtexemplare aus.

Am Storchen-Infostand kann man sich rund um das Thema Storch informieren. Die Kinder können währenddessen bei diversen Bastel- und Fotoaktionen mitmachen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen. Die Tradition der geschmückten Osterbrunnen wird um 13 Uhr bei einer öffentlichen Osterbrunnenführung erklärt (Treffpunkt: Marktplatzbrunnen).

Alle Kinder, die in diesem Jahr auf eine ganz besondere Nester-Suche gehen wollen, wobei das Osternest gegen Storchennester eingetauscht wird, sind richtig bei der interaktiven Storchenführung, welche um 13.30 Uhr am Schlossplatz (Eingang zum Hofgarten) startet.

Bei öffentlichen Führungen in Oettingen werden Osterbrunnen erklärt

Für die öffentlichen Führungen ist keine Anmeldung notwendig. Größere Gruppen können eigene Führungen buchen. Die Blaskapelle Lehmingen sorgt für Unterhaltung mit einem Standkonzert um 14 Uhr am Marktplatz. Einen besinnlichen Augenblick am Ostermontag bietet der österliche Meditationsspaziergang zum Erlebnispfad. Dieser startet um 15 Uhr am Marktplatzbrunnen.

Am Nachmittag präsentiert die Edelfreie Dantzerey historische Tänze und die Kinder- und Jugendtanzgruppe SVN-E Dancers begeistert mit einer wunderbaren Showeinlage. "Erfreuen Sie sich an den abwechslungsreichen Programmpunkten und genießen Sie einen herrlichen Osterausflug in Oettingen!", teilt die Stadt Oettingen mit. (AZ)